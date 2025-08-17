Желязков: Гаранциите за сигурност на Украйна трябва да включват устойчива подкрепа от ЕС и от САЩ

Министър-председателят Росен Желязков – с коментар по повод днешния видеоразговор на европейските лидери и утрешните преговори във Вашингтон .

„Гаранциите за сигурност на Украйна трябва да включват устойчива подкрепа както от ЕС, така и от САЩ. Днешното заседание на „Коалицията на желаещите” наблегна на основната задача да се спрат убийствата и да се подкрепи траен и справедлив мир, основан на принципите на международното право”, написа премиерът в Х. Той подчерта, че страна ни приветства ангажимента на Доналд Тръмп.





