Желязков провери на терен колко е водата за Плевен

Премиерът Росен Желязков лично провери на терен как върви разрешаването на водната криза в Плевен.

Служители на ВиК го отведоха на рововете, които отводняват група кладенци в Долна Митрополия. Те докладваха, че към 20 август водните количества, които са се добивали от там, са били 120 л/сек, а вече са двойно повече – 240 л/сек.

В резултат на съвместните действия с „Напоителни системи“, с почистването на каналите се очаква до две седмици да се постигнат 320-350 л/сек само от кладенците на Долна Митрополия. Към момента общо за града е постигнато 70 л увеличение на водните количества, като това се случва на фона на намалелите водни количества, идващи от водоснадителна група „Черни осъм“, които от 140 са намалели на 70 л/сек.

На премиера беше обяснено, че максимумът, който може да бъде достигнат за Плевен, е 40 л, като този ефект ще бъде постигнат постепенно, когато бъдат напълнени изцяло рововете и кладенците започнат да добиват максимума от питейна вода.

От ВиК са стартирали възстановяване на помпена станция, която ще ползва река Вит за оводняване на тези кладенци. От водното дружество се надяват по този начин да бъде постигнат ефект от 60 до 80 л вода за водоснабдяване на Плевен – около 1/10 от нужното количество.

Желязов открои нерехабилитираната водопроводна мрежа и най-вече загубите на вода, достигащи 80% в кв. „Дружба“.

Той настоя спешно да се намалят водозагубите в Плевен.

„В следващите дни се очакват валежи, между 40 и 60 литра за високите части, където е Троян, така че оттам ще получим допълнително количество вода“, посочи областният управител на Плевен Мартин Мачев.

От ВиК изтъкнаха, че от миналата година са приложени доста мерки на терен, за да се намалят водозагубите в Плевен.

News.bg





