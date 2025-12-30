Желязков: С ръст от над 3% на икономиката, България е в топ 5 на държавите в ЕС

„България приключва 2025 година с брутен вътрешен продукт от 113 млрд. евро и с ръст над 3% на икономиката, което ни нарежда сред топ 5 на държавите в Европейския съюз. Отдавна България не е най бедната страна в ЕС“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на последното за годината заседание на Министерския съвет. „По паритет на покупателната способност, ние изпреварваме страни като Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва. И това трябва да го подчертаваме, защото това е повод за самочувствие на всеки един българин“, посочи премиерът.

Коефициентът на безработицата в България през 2025 година намалява с 0,6% в сравнение с предходната, а ръстът на заетите лица се увеличава с 1,6 на сто, акцентира Желязков и подчерта, че през тази година са събрани рекордните 10 милиарда лева повече приходи от 2024 г. Премиерът заяви, че отчетената инфлация в страната от 3,6% се дължи на повишената покупателна способност, както и на изсветляването на икономиката, а не на въвеждането на еврото.

„И макар, че това правителство да изглежда политическо, всъщност през 2025 г. това правителство работеше като програмно. Ние имахме много ясна програма, много ясни задачи за 2025 г. – на първо място финансова стабилизация, възстановяване на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, влизане в еврозоната. Много накратко всички тези ангажименти за 2025 година са изпълнени“, посочи Желязков.

Министър-председателят напомни, че правителството успешно преодоля шест вота на недоверие. „Правителството беше създадено трудно, в сложна коалиция с идеологически различия, различни виждания за развитието на страната, но с висока степен на консенсус и висока степен на доверие между партньорите в коалицията, както и в една много динамична парламентарна подкрепа“, каза Желязков и благодари за подкрепата и за добрите коалиционни взаимоотношения през изминалата година.

Премиерът посочи, че оценката за работата на кабинета следва да се даде от „онези, които имат обективен поглед върху не само политическата конюнктура, но и върху постигнатото през 2025 г“, а именно партньорите и бизнесът.