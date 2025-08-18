Жената на полицая е била убита, докато той е на работа

Съпругата на служител на МВР е открита мъртва в дома си в град Първомай. Полицията разследва убийство.

По информация на „24 часа” убийството е станало през нощта, докато съпругът на жертвата бил дежурен в Районното управление в Първомай. Жената е на около 40 години и работела като учителка в детската градина в кв. „Дебър”. Тя е била намушкана с нож и починала от остра кръвозагуба.

На гледката се натъкнал тази сутрин синът на жертвата, който е на 18 години. Семейството има и друго дете – студентка в Пловдив.

На място има засилено полицейско присъствие. Извършват се процесуално-следствени действия за установяване на извършителите, заявиха лаконично от полицията в Пловдив и отказаха повече подробности.





