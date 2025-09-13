Жената, правила секс с 583 мъже за 6 часа: Беше забавен ден 

Австралийският еротичен модел Ани Найт разказа за първи път за преживяването си, когато за един ден изпълни предизвикателството да се впусне в секс маратон с 583 мъже в рамките на едва 6 часа.

В интервю за US Weekly младата жена сподели, че след половия си маратон се наложило да влезе в болница поради „силно изтощение“. Въпреки това тя е категорична, че по никакъв начин не съжалява, че е минала през подобно изпитание.

Моделът от OnlyFans каза още, че преживяното не е оказало негативно влияние върху връзката й с нейния приятел Хенри Брейшоу, с когото твърди, че са абсолютно откровени един с друг.

„Аз съм отворена книга. Споделям му всичко. Говорим си за границите – за това кое е допустимо и кое не е. В този смисъл смятам, че сме се приближили още повече, защото комуникацията ни е много добра“, обясни Найт.





