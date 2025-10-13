Жена последва диета на инфлуенсъри и почина след 3 месеца

Полякинята Каролина Крижак е умряла на остров Бали от пълно изтощение поради екстремна диета, съдържаща само плодове.

Тя години наред мечтаела да се премести на острова, превърнал се в символ на свободата за дигитални номади, лайф коучове и йоги.

Вдъхновена от Instagram инфлуенсъри, които проповядвали живот без стрес сред джунгли и плажове, Каролина се увлича по фрутирианството – най-крайната форма на суровоядство, при която се консумират само и единствено плодове.

Младата жена убедено вярвала, че чистотата на храната води до чистота на ума и духа.

За човек с хранителни и леки ментални разстройства в миналото, тази мода се превръща в смъртоносна мания.

Крижак почва да публикува перфектно стилизирани снимки на плодови купички и боровинки, поръсени с канела.

Докато тялото ѝ отслабва до крайност, последователите ѝ я окуражават с коментари като „Хубави ключици“ и „Толкова е хубаво да те видим щастлива“.

Три месеца по-късно Каролина умира.

„Макар и нишово, фруитарианството набира популярност с възхода на уелнес културата и недоверието към традиционната медицина.

Появяват се самопровъзгласили се здравни коучове, които твърдят, че суровите плодове лекуват всичко – от хронични заболявания до психични разстройства.

Но зад тази „естествена“ фасада често се крие прикрито хранително разстройство, представено като стремеж към здраве“, пише онлайн изданието MYMAG.

Историята на Каролина е предупреждение: социалните мрежи могат да романтизират опасни поведения, а стремежът към „чистота“ и „хармония“ понякога води до самоунищожение. Фруитарианството не е просто диета – то може да се превърне в инструмент за контрол, изолация и болест, особено при хора с уязвима психика, предупреждават специалистите.

Случаят коментира и българският лекар Стефан Митев:

„Полякинята Каролина Крижак е умряла в Бали от пълно изтощение поради екстремна диета, съдържаща само плодове. Накрая е тежала по-малко от 23 килограма. Развила е остеопороза и хипоалбуминемия (ниско количество на белтъка албумин в кръвта). Отказвала е да яде всякакво месо или преработена храна. Отказвала е и да посети лекар. Подвела се е по все по-популярната „уелнес“ мания на плодоядство и резултатът не е закъснял. Има немалко нейни снимки в социалните мрежи с прогресивно отслабване.

Хранителните разстройства може да са животозастрашаващи. Шарлатанската уелнес индустрия подвежда наивни хора към опасни практики.

Случаите (булимия, орторексия и анорексия) трябва да бъдат разпознати отрано, за да може пациентите да получат навременна медицинска грижа“, написа той в социалните мрежи.

Отказвала е и да посети лекар. Подвела се е по все по-популярната „уелнес" мания на плодоядство и резултатът не е закъснял.