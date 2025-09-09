Жена потроши жп спирката в Усойка

34-годишна жена от с. Пиперево е задържана с полицейска заповед за повреждане на чужда собственост на 6 септември – счупила е стъклата на постройка – жп спирка, в с. Усойка. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

47-годишен дупничанин е задържан от служители на РУ Дупница за повреждане на чужда собственост – счупил е 3 стъкла и фарове на л.а. „Фолксваген“, който е бил на паркинг на ул.“Цар Симеон велики“ в града. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

Вчера около 14.00 ч. в РУ Дупница е заявено счупване на стъкла на къща в града. При предприетите незабавни действия служителите установили и задържали извършителя – 48-годишен дупничанин. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

Вчера в РУ Кюстендил е постъпил сигнал за повреждане на л.а БМВ, който е бил паркиран на ул. „Еверест“. По данни на заявителя деянието е извършено през изминалата нощ – автомобилът е надраскан с твърд предмет. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.





