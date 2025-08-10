Жена се събуди от кома минути преди операция за даряване на органите ѝ

Организация за донорство на органи е обвинена, че е призовала лекари да извадят органи от жена в кома, въпреки че медиците настояли, че тя показва признаци на живот. Това съобщи DailyMail.

Данела Галегос споделя, че се чувства щастлива, че е жива, след като органите ѝ почти били отстранени от натрапчиви координатори по донорство, когато изпаднала в кома през 2022 г.

Галегос, тогава на 38 години, е била бездомна, когато развила сериозно заболяване. Лекари от болница Presbyterian в Албакърки, Ню Мексико, казали на семейството ѝ, че няма да се възстанови.

Семейството се съгласило да дари на органите ѝ, а организацията New Mexico Donor Services започнала подготовка.

В последните ѝ дни семейството ѝ казало, че видяло сълзи в очите ѝ – сигнал, който координаторите по донорство бързо отхвърлили, твърдейки, че това е просто рефлекс.

В деня, в който органите ѝ трябвало да бъдат отстранени, една от сестрите ѝ настояла, че Данела е в съзнание, защото я видяла да се движи, докато държала ръката ѝ.

В предоперационна зала лекарите били шокирани, когато Галегос – макар и дълбоко в кома – успяла да мига в отговор на команда от медик.

Според информация на „Ню Йорк Таймс“ координаторът по донорство в залата обаче казал на лекарите да ѝ бъде поставен морфин и процедурата да продължи въпреки всичко.

Лекарите на Галегос не се подчинили на координаторите и прекратили подготовката за операцията.

Решението на медиците спасило живота на жената, която впоследствие се възстановила напълно.

„Чувствам се истинска късметлийка“, казва тя и добавя, че си спомня чувството на страх по време на комата.

Шокиращата история излезе наяве на фона на нарастващия обществен натиск върху индустрията за донорство на органи, която често е обвинявана в злоупотреби.





