Жена си парализира половината лице, след като изстискала пъпка

Жена е с парализира на половината лице, след като ди изстискала пъпка. Линдзи ДеОливерия забелязала малко петънце между носа и горната си устна. Не обръщайки внимание, тя е пукнала пъпката, надявайки се възпалението бързо да отшуми.

В рамките на 24 часа обаче областта около носа ѝ е започнала силно да се подува и след това състоянието се е влошило рязко, пише Сън.

„Изглеждаше като нормална пъпка. Предишния ден нямах нищо – дори имахме професионална семейна фотосесия в неделя“, каза тя.

На следващия ден след инцидента Линдзи е развила значително подуване и след това е забелязала, че не може да движи половината си лице. Тя отишла в спешното отделение, където лекарите първоначално заподозрели алергична реакция поради силното подуване на устните и бузите ѝ.

По-късно лекарите са ѝ поставили диагноза бактериална инфекция на кожата и подкожната тъкан, която, ако не се лекува, може да се разпространи в кръвния поток. Линдзи е претърпяла преглед, включително ядрено-магнитен резонанс, за да се изключи увреждане на синусите, очите и мозъка.

Първоначално предписаните антибиотици се оказали неефективни, след което пациентката преминала на по-силни лекарства. Според нея, забележимо намаляване на отока се наблюдава в рамките на няколко часа след започване на новото лечение.

В рамките на няколко дни състоянието ѝ се подобри значително и лицето ѝ почти напълно се върна към нормалното. Страничните ефекти от антибиотиците обаче продължиха около шест седмици. Линдзи вече се е възстановила напълно, с изключение на малък белег.btv