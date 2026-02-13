Жена, стреляла през прозорец посред бял ден в Благоевград заради шумно строителство, глобена с 360 евро

Жена, стреляла през прозореца на жилище в Благоевград, сключи сделка с прокуратурата да бъде наказана с глоба от 360 евро. Обвиняемата Станислава Джаферова се е признала за виновна в извършено престъпление по чл. 309, ал. 1, пр. 1 от НК – за това, че на 23.11.2022 г. около 14.00 часа на ул. „Николай Петрини” е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като от прозорец на жилище, находящо се на горепосочения адрес, е възпроизвела във въздуха изстрели с газов пистолет „Ekol Jackal Dual Compact“.

Споразумението е одобрено от съдия Екатерина Николова от РС – Благоевград. Тя е постановила газовият пистолет ведно с пълнител и 3 бр. сигнални патрони 8 мм да се изпратят за съхранение на служба КОС – Благоевград с оглед извършване на компетентна преценка за ангажирана на административно наказателна отговорност – глоба на същата жена.

Припомняме, че когато се когато стана стрелбата посред бял ден, от пресцентъра на полицията съобщиха, че стрелецът е бил мъж. Тогава обяснението беше, че бил изнервен от шумното строителство в съседство и затова произвел стрелба. Инцидентът се случи вчера през деня на ул. „Николай Петрини” № 9, намираща се недалече от Американския университет. Ядосан, че се нарушава следобедната му почивка, мъжът започнал да крещи на работниците в новостроящата се жилищна кооперация в съседство, след което грабнал газов пистолет и стрелял два пъти във въздуха от терасата. Веднага е подаден сигнал в полицията и на място отишли няколко патрулки. Мъжът е задържан за 24 ч., а газовият пистолет, с който е стрелял, е иззет.

„Сигналът при нас е получен в 15.35 ч. Спорът е възникнал за нарушаване на тишината. Мъжът е стрелял във въдуха, няма пострадали“, заяви за „Струма“ тогава Йорданка Шаркова.

На местопроизшествието са отишли като подкрепление на полицаите и две коли на Общинския инспекторат. Общинските служители видели мъж и жена на терасата на втория етаж на къщата да викат и отправят ругатни. Виковете са чути и от хора, които имат търговски обекти на улицата.

„Някакъв мъж крещеше истерично. Имах прекалено много работа и не проявих любопитство”, каза един от търговците. Други пък чули и пукот, но си помислили, че са от пиратки. След това разбрали, че нещо нередно е станало, тъй като на улицата се изсипали полицейски коли и автомобил на Общинския инспекторат.

Агресивният мъж и жената били на средна възраст, живеели на квартира в двуетажната къща на тихата улица „Николай Петрини“. Любопитното е, че първоначално са били наложени полицейски глоби от по 500 лв. на Николай Христов и Станислава Джаферова от началника на Първо РУ – Благоевград за това, че 23 ноември 2022 г. около 15:35 ч. са произвели стрелба във въздуха с газов пистолет. Наказателните постановления са издадени 5 дни след инцидента с глоба по 500 лв. на двамата за употреба на оръжие, което е нарушение на чл. 60, ал. 1, т. 3а от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Междувременно по случая започнало разследване и е образувано досъдебно производство с постановление на прокурор от РП – Благоевград на 5 декември 2022 г. за едро хулиганство – заради непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като били произведени изстрели във въздуха, което е престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК. Тъй като за едно и също деяние не може да се налага административно наказание и да се води разследване за престъпление по НК, зам. шефката на Районна прокуратура – Благоевград Анита Димова бе внесла искане в Административен съд да отмени полицейските глоби, които са влезли в сила. Делата са възобновени от съдиите Димитър Узунов и Иван Петков, които са уважили прокурорското искане и са отменили глобите, за да може да продължи разследването и събирането на доказателства по наказателното производство за едро хулиганство.

За Станислава Джаферова случаят вече приключи със споразумение и глоба от 360 евро.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА