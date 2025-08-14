Жена с рено блъсна мъж на тротинетка в Симитли

В района на кръстовище между ул. „Първи май“ и ул. „Христо Смирненски“ в гр. Симитли, лек автомобил „Рено Сценик“, управляван от 61-годишна жена от гр. Симитли, завивайки на ляво не е пропуснал и е блъснал 24-годишен мъж от града, управляващ индивидуално електрическо превозно средство. 24-годишният мъж е пострадал с фрактура на ключицата и порезни рани по тялото. На него и на водачката на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.





