Жените, за които никога няма „достатъчно добри“ мъже

„Нямам мъж, защото всички добри са заети.

Всички свястни мъже са вече заети, а тези, които срещам наживо или онлайн, са скучни, плешиви, разхвърляни, луди по секс, прекалено това, недостатъчно онова…“ Това са редовни оплаквания, които се коментират в женска компания – на кафе, в чата, след поредната неуспешна среща. Произнасят се с ирония, с яд, понякога със смях, понякога с примирение. Но зад тях стои един много сериозен въпрос: наистина ли всички „свястни“ мъже вече са заети, или просто така ни изглежда? Усещането за липса на подходящи партньори е масово, особено сред жени, които знаят какво искат и не са склонни на компромиси „на всяка цена“.

В същото време реалността около нас е пълна с необвързани хора. Интересното е, че усещането за „липса“ не съвпада напълно с реалността, поне ако погледнем числата.

Данните за България показват, че все по-малко хора се женят млади, а голяма част от мъжете остават необвързани дълго след 30-те.

Средната възраст за първи брак при мъжете вече е над 33 години, а броят на браковете като цяло е значително по-нисък в сравнение с предишни десетилетия. С други думи – не, голяма част от мъжете всъщност не са „заети“.

Изследвания, публикувани в списание Evolutionary Psychology, показват, че жените често възприемат обвързаните мъже като по-привлекателни от необвързаните. Брачната халка или присъствието на партньорка действат като „сертификат за качество“. Това е доказателство, че мъжът притежава качества като лоялност, способност за обвързване и социална интелигентност – характеристики, които вече са били тествани и одобрени от друга жена. Човешка природа е такава, че когато искаш да си прав, търсиш доказателства, които да подкрепят мнението ти.

Кога да сложим граници и да спрем да слушаме какво ни говорят най-близките ни приятели?

Мисълта, че няма „добри мъже“ е нещо, в което всъщност жените си дават разрешение да повярват. Защото така отговорността за факта, че са сами остава в мъжете – те са тези с проблемите и вината е тяхна. Оправданието, че не търсите „просто връзка“, а страхотен партньор за поне два живота, също няма да помогне. Фокусирайте се по-скоро върху намирането на мъж, с когото ще се чувствате щастливи, в безопасност и обичани – да, това е доста по-малко от „всичко“, но е достатъчно за един спокоен живот в равновесие. В същото време означава да поемете отговорност за това, което искате, да мислите за това, как изглежда то в реалния живот.

Интересен факт е и, че определението за „добър мъж“ не е статично. То е динамична мишена, която се измества в зависимост от това на какъв етап от живота се намира жената и какво търси. В периода 20-30 години жените търсят „потенциалния победител“, показват статистиките.

Физическата привлекателност и социалният кръг играят водеща роля. Между 30 и 45 години се търси емоционалната интелигентност, икономическа стабилност и готовност за бащинство. След тази възраст вече на преден план излизат здравето, споделените интереси, качества като устойчивост и балансираност.

И, в този смисъл, бързам да кажа, от „добри момичета“ също, за да сме коректни и солидарни с всички.

Едно ключово изследване на университета в Корнел от 2019 г. предлага провокативно обяснение: реално съществува „недостиг на икономически привлекателни мъже“. Проучването установява, че очакванията на неомъжените жени за доходите и образованието на потенциалния партньор са с около 58% по-високи от това, което реално е налично сред свободните мъже. С други думи, добри мъже има, но има и разминаване между това, което жените търсят като „стандарт“, и това, което демографската реалност предлага.

„Скритите диаманти“

Разпознаването им изисква промяна на фокуса от външните белези на успеха (които обикновено привличат тълпите) към вътрешните качества, които правят един мъж устойчив партньор в дългосрочен план. Много от мъжете, които са отлични съпрузи, не са тези, които доминират в стаята или са център на вниманието в приложенията за запознанства. Те често са фокусирани върху работата си или тесен кръг от приятели. Наблюдавайте как се отнася с хора, от които няма пряка полза (сервитьори, доставчици, служители).

Изследванията показват, че високата емпатия е по-силен индикатор за стабилен брак от харизмата. Вместо да гледате банковата му сметка, вижте как управлява ресурсите и отношенията си. Мъж, който е лоялен към приятелите си от 10 години, вероятно ще бъде лоялен и във връзка. Гъвкавостта е ключова за семейния живот.

„Скритите диаманти“ често са мъже, които са се научили да решават проблеми, вместо да създават драма, затова проверете как реагира на леки неудобства или промяна в плановете. „Скритият диамант“ не обещава луната на втората среща. Той е предвидим.

Ако каже, че ще се обади в 20:00 ч., той го прави. Ако каже, че няма да се обади – просто не го прави. А ако се обади в полунощ – най-вероятно е „обикновено стъкло“.

Статистиката казва още една тайна – такива „скрити диаманти“ най-често се намират в доброволчески акции, на път или в „нишови“ среди, където се изисква отдаденост.

„Добрите мъже“ не са изчезващ вид, често те просто изискват по-фина настройка на женското „радарно устройство“. Трябва да сте наясно кои точно качества в един мъж ще ви направят щастливи, ако искате да го привлечете в живота си. И най-важното – вярвайте в способността си да обичате и да бъдте обичани.bulnews.bg