Жените и техните тайни оръжия за мъжко внимание

Всяко момиче е доволно, когато мъж, когото харесва, ѝ обръща внимание, но не винаги всичко върви по план.

В тази връзка някои представителки на нежния пол прибягват до различни трикове, за да променят ситуацията. Нека разберем как да привлечем вниманието на мъжа.

Как да привлечем внимание – неочевидни техники на момичетата

Потребители на Reddit споделиха истории от собствения си опит. Заслужава да се отбележи, че много момичета използват невербална комуникация, когато общуват с противоположния пол.

Често именно израженията на лицето и жестовете показват дали човек е харесван или не в началния етап на комуникацията или преди среща.

Една от потребителите, отговорила на въпроса: „Как да привлечем вниманието на един мъж?“, каза, че зрителният контакт играе изключително важна роля, която трае малко по-дълго от просто бърз поглед към минувачите.

В същото време, според нея, важен елемент е стойката и умишленото обръщане към човека, който харесвате, дори и да не стои до вас. Тя също така съветва да си играете с косата, да хвърляте погледи към мъжа с лека усмивка.

Друго момиче съобщи, че когато среща мъж, който харесва, често го гледа в очите, леко накланяйки глава, захапва устна, смее се малко по-силно от обикновено на шегите му, а също така може да сложи ръка на лопатките или бицепсите му.

На какво първо обръщат внимание мъжете

Психологът Лавания посочи основните моменти, на които мъжът обръща внимание, когато среща жена, в блога си:

външен вид;

увереност;

чувство за хумор;

интелигентност;

доброта;

позитивно отношение;

общи интереси;

отвореност към нови неща;

емоционална стабилност;

независимост.

Жените, които притежават тези качества, не е нужно да мислят как психологически да накарат мъж да се влюби в тях. Разбира се, всеки представител на силния пол има свои собствени предпочитания, така че списъкът може да се промени или увеличи, но поне това ще привлече вниманието му.





