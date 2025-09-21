Жените и техните 5 смъртоносни фрази

Ако си мислите, че убийствения поглед е най-страшното нещо у вашата половинка, то почакайте да чуете тези няколко фрази, които направо ще вледенят кръвта във вените ви. Дори без да са придружени от ледено изражение и смразяващ тон, са си достатъчно плашещи, така че не бихме разчитали да се приемат буквално, а по-скоро като покана да се чете между редовете. Повтаряме: Не ги възприемайте буквално!
Ето и кои са те – 5-те най-страховити фрази, които жената може да отправи към мъжа си:
1. Добре/Хубаво.
С тази дума обикновено жените приключват спор – означава, че знае, че тя е права, а от мъжа се очаква да си замълчи и да приеме поражението.
2. Нищо.
Не е нищо, нещо е. Мъжете имат основание да се тревожат – особено докато не разберат какво точно означава това „нищо“.
3. Давай.
О, това не бива да се бърка с позволение. В никакъв случай не значи зелена светлина или искрено поощрение. Всъщност означава: „Имай късмета да си го помислиш дори!“
4. Както и да е.
Това е нейният мил начин да те нарече идиот.
5. Няма проблем.
Със сигурност това значи, че ще мисли дълго и задълбочено как точно да те накара да си платиш за грешката.
БОНУС дума: МАЛЕ!
Не, това не е комплимент. Жената е истински удивена, че някой може да бъде такъв нахалник или глупак.