Жените на великия Робърт Редфорд

Смъртта на Робърт Редфорд на 16 септември 2025 г. оставя огромна празнота не само в киното, но и в сърцата на тези, които го познаваха и ценяха неговата отдаденост – както към актьорската си кариера, така и към хората до него. Зад голямата слава на актьора, който си отиде на 89 години, стои личен живот с няколко дългогодишни връзки, бракове и четири деца, някои радостни моменти и някои големи загуби.



Редфорд е бил женен два пъти. За първи път минава под венчилото с Лола Ван Вагенен. Женят се на 9 август 1958 г. и остават заедно 27 години, чак до 12 ноември 1985 г. От този брак са четирите му деца. Редфорд преживява тежка загуба – единият му син Скот умира като бебе, а синът му Джеймс почина през 2020 г. Дъщерите му Шона и Ейми също се занимават с творчески професии.



След раздялата си с Лола „Великият Гетсби“ има няколко връзки с известни дами. През 1987-1988 г. имаше роман с бразилската актриса Соня Брага, след това – през 1989-1990, с шведската актриса Лена Олин, а през 1990-1995 е обвързан с дизайнерката на костюми Кати О’Реър. Тези отношения са по-кратки и не водят до бракове, но медийният интерес към тях е голям, тъй като Редфорд е мегазвезда и всяка нова негова връзка се следи внимателно.



Неофициално обаче Холивуд свидетелства за още няколко бурни романа на русокосия секссимвол.

По време на снимките на класиката „Каквито бяхме“ (1973) Редфорд е преживял кратка, но страстна любовна афера с Барбара Стрейзънд. Химията между тях на екрана преминала и в живота, но не просъществувала дълго, защото според слуховете в гилдията двамата не си подхождали, за да бъдат новата златна двойка. Въпреки това близки на актьора по-късно споделят, че той дълго не можел да забрави Барбара и до последно се чудел как ли щели да се развият животите им, ако си бяха дали шанс.



Кратки връзки холивудският идол е имал и с Мерил Стрийп и Джейн Фонда.



В края на 90-те и началото на новия век животът му се променя, когато среща германската художничка Сибиле Шагарс. Двамата се сближават около 1996 г. След дълги години заедно, те се сгодяват и се женят на 11 юли 2009 г. Този брак продължава до смъртта му – общо 29 години връзка, официализирана след много години съвместен живот. Сибиле става не само негова съпруга, но и прекрасен партньор в хармоничен семеен живот извън светлините на Холивуд. Тя участва и в някои от артистичните и екологичните му инициативи.Ретро.бг





