Жени от Рилци и Ръждак бити от партньорите си

След получен, около 04:56 часа на 09.10.2025 г., сигнал от 30-годишна жена от с. Ръждак, че са й нанесени удари с ръка по тялото от 33-годишен мъж от гр. Сандански, с когото живее на семейни начала, същият е задържан със заповед за задържане до 24, а по случая е образувано досъдебно производство.

Около 00:45 часа на 09.10.2025 г. 28-годишна жена от с. Рилци е съобщила в 01 РУ-Благоевград, че 37-годишният мъж с когото живее на семейни начала й е нанесъл удари с ръка в областта на главата. Благоевградчанинът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.