Секс тайни

Жени развенчават популярни митове в секса… ще онемеете

От Розали • 28.08.2025 • 0 коментара • 0/5

Над 3000 жени разбиват най-популярните митове за секса – от оргазмите и бързия секс до предразсъдъците за желанията на жените. Истината ще ви изненада!

© iStock.com

Сексът винаги е бил обект на митове, тайни и шеги, но истината често е далеч по-изненадваща. Хиляди жени откровено споделят какво наистина харесват в леглото и развенчават популярните заблуди. От бързите страсти до „задължителните“ оргазми – реалността ще ви остави без думи.

Готови ли сте да разберете какво мисли нежният пол за секса?

1. Ако жената не стигне до оргазъм, значи мъжът не се е справил със задачата

Голяма е вероятността тя да се е замислила, че таванът е за пребоядисване и да е пропуснала „спирката си“. Както твърдят самите жени, оргазмът не е резултат от триенето, а зависи от психическото състояние на собственичката му. Понякога на нея просто не й се получава и мъжът няма нищо общо с този провал. Но в такива моменти тя се радва на чувствата, обсебили мъжа, и неговите емоции понякога са по-важни дори от нейните.

2. Жените не обичат бързия секс

Не бъркайте понятията. Да, жените не са във възторг, когато нещата в леглото свършват прекалено бързо, но пък нямат нищо против страстта да ги застигне в асансьора, в гората или дори на улицата посред нощ. Това е съвсем различно. И за тях изобщо не е важно ще успеят ли да изпитат оргазъм за краткото време любов. Объркването и неудобството се изкупват от умението на мъжа да се поддаде на порива. А жената цени това качество.

3. Нормалните хора не снимат домашно порно

Жената трудно ще се съгласи да правите секс пред включената камера по две причини. Първо, тя никога не е правила това и се страхува, че няма да се получи. Второ, тя вече е пробвала и се страхува, че отново няма да се получи. Други възражения жената по принцип няма. Просто мъжът трябва по най-деликатния начин да й предложи да го направят пред камерата.

4. Сексът винаги трябва да е предшестван от прелюдия

Погледни втора точка. Понякога необикновеният антураж предизвиква такъв изблик на хормони, че подгряване изобщо не е необходимо. Чиста загуба на време.

5. Жените обичат сексът да продължава колкото се може по-дълго

Дълго като цяло е добре, но „колкото се може“ вече плаши. След час мъжко пъшкане и потене, почти всяка жена ще е сигурна, че симулацията на оргазъм изобщо не е глупаво „изобретение“.

6. Да се стига до оргазъм, трябва едновременно

Ако нещо трябва по време на секс, това е да се отпуснете и да не си поставяте псевдоогрничения. Всеки напън да се настроите спрямо партньора си, ще развали приятните усещания. Според проучванията, дори най-стикованите двойки изпитват едновременно оргазъм веднъж на десет пъти. А и кому е необходимо?

7. Сексът винаги трябва да бъде изненада

Според жените е точно обратно. „Сполучливият експеримент е отрано добре обмисленият експеримент“ твърдят голяма част от тях.

8. Слабият пол иска по-рядко секс от силния

Просто исторически на мъжа му се е паднала ролята на агресора. А жените казват: „Случва се понякога да стоя и като глупачка да чакам да се сети мъжът, че искам секс“

9. Сексът за жената винаги е повече от „просто секс“

Може и да е странно, но и сред момичетата има особи, които не искат на всяка цена да замъкнат мъжа до олтара, а просто да прекарат с него една приятна нощ и да го забравят. Често така се случва при кариеристките, които нямат време за любов и постоянен партньор, и при бившите, които все още не са си намерили нова любов.

10. Момичетата са по-чувствителни от мъжете

Нищо подобно, просто рецепторите на жената са пръснати по цялото тяло, а на мъжа са концентрирани в панталоните. Шегуваме се, разбира се. Но както нежният, така и силният пол има своите слаби страни.

11. Жените мастурбират по-рядко от мъжете

Не. Просто за целта на тях не им трябват порносписания и те не оставят следи от действията си. А честотата е строго индивидуална и не зависи от пола.

12. Жената не обича да гледа как мъжът мастурбира

Напротив, много от попитаните самонадеяно заявяват, че това ги възбужда много, само ако той не прави глупави и нелепи физиономии. Така че, мили мъже, порепетирайте няколко дни пред огледалото, защото на нас съвсем не ние ясно какво се крие в това „глупави и смешни физиономии“.

13. Мъжът трябва да изпитва оргазъм мълчаливо

Жената: „Стонът на удоволствието е музика дори за нашите уши и сигнал, че правим всичко правилно. Позволете ни да се насладим на вашия екстаз.“

14. Жените правят любов, а не секс

А защо? Понякога те са напълно способни да правят просто секс. Но за всеки случай, ако мъжът не познава добре партньорката, както и желанията й, е по-добре първият път да прави любов.

15. Егоистично е да я събудиш рано сутрин само заради секс

Напротив, повечето от попитаните момичета са категорични, че обичат да започват деня си със секс, защото той им дава сили, а не ги хаби както при мъжа.





