Женските сълзи убиват желанието на мъжа

Химическите компоненти на женските сълзи, които рукват под влиянието на негативни емоции като тъгата и обидата, снижават либидото на мъжете и правят жените по-малко желани.

Учените, които направиха откритието, смятат, че са намерили механизъм в общуването между половете, чрез който дамите инстинктивно избягват нежеланите връзки.

От еволюционна гледна точка, този механизъм може да е оправдан в случаите, когато потенциалният баща изглежда физически или психически нездрав или двамата не могат да имат деца. Това донякъде обяснява статистическите данни, според които жените проявяват отрицателни емоции много по-често около менструалния си цикъл, когато шансът за оплождане е минимален. Така те просто отблъскват нежеланите ухажори, смятат учените от Вайсманския научен институт в израелския град Реховот, цитирани от сп. Science.

Ноам Собел и екипът му не са направили откритието случайно. В биологията вече е известен подобен механизъм на общуване. Животните също използват негативните емоции като начин да се предпазят от нежелан флирт. Доскоро обаче преобладаваше мнението, че сълзите при хората са само визуален механизъм за изразяване на чувствата.

За да проверят хипотезата си, че сълзите могат да носят и химически сигнал, учените провели експеримент с участието на 24 доброволци – млади и здрави мъже, на които показвали снимки на женски лица. Фотографиите изразявали радост или скръб и били показвани в случаен ред. Господата трябвало да отбележат кое лице им се вижда привлекателно и кое – не.

За да се уточни влиянието на женските сълзи на емоционалното състояние на мъжете в експеримента пък били подбрани две дами, които били способни да плачат по команда. Авторите на проучването събирали сълзите им, докато мъжете гледали тъжни художествени филми.

Прясно събраните сълзи били налети в шишенца, които господата трябвало да подушат, докато гледали минорните кадри.

Резултатите от всичко това показали, че образът на плачеща жена е по-малко привлекателен за мъжете, а миризмата на сълзите дава пряко физическо отражение върху организма им – температурата на тялото рязко падала, снижавали се нивата на тестостерона и скоростта на дишането.





