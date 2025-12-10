Женски вампир избива мъже

В Индия, Пакистан, Бангладеш и Непал от векове се разказват истории за Хурел – зъл женски дух, който се появява след смърт на жена, починала по особено мъчителен начин. Най-често това са жени, загинали по време на раждане, след насилие или предателство. Според вярванията те се връщат от отвъдното, за да отмъстят – не само на виновниците, но и на всеки мъж, който се изпречи на пътя им.

Хурел се появява като красива млада жена с дълга черна коса и съблазнителен вид. Но има една ужасяваща подробност, която я издава – стъпалата ѝ са обърнати назад. Това е сигурният знак, че пред теб не стои човек, а нещо свръхестествено. Според легендите тя е злобен отмъстителен вампир, който примамва млади мъже в гори, планини или пусти пътища и бавно изсмуква жизнените им сили. Жертвите ѝ се разболяват, побеляват и умират без видима причина.



В някои райони духът е известен под името „жената с обърнатите крака“. В Хималаите и Пенджаб се вярва, че тя обитава изоставени къщи, гробища и гъсти гори. Местните хора избягват да излизат сами след залез и често носят амулети или изричат молитви, за да се предпазят.

Хурел не е просто страшна история за деца. В някои села в Пакистан и Индия се съобщава за „реални“ срещи с нея. Хора разказват, че са видели жена с дълга коса, която се движи необичайно и изчезва без следа. В други случаи се чуват викове или стъпки, но никой не се вижда.

Фолклористи смятат, че легендата отразява социални страхове – за смъртта при раждане, за насилието над жени и за вината, която остава ненаказана. Но за мнозина в Южна Азия Хурел не е символ, а реална заплаха, която дебне в тъмното.