Жертви и десетки ранени при стрелба в Йерусалим

Петима души бяха убити при стрелба в Ерусалим. Общият брой на пострадалите е най-малко 15. Няколко от ранените са в тежко състояние. Все още не е ясно какво се е случило на натоварено кръстовище в северната част на града. Израелски медии пишат, че двама стрелци са открили огън по преминаващите граждани. Почти веднага са били елиминирани от полицията. На мястото на стрелбата има много линейки и полицейски коли. Пътят, който води към еврейските поселения в Източен Ерусалим е затворен. Полицията каза, че разследват случая и основната им версия е терористична атака.





