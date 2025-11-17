ЖЕСТОКА СМЪРТ! Кученце прегазено умишлено в Якоруда, извършителят заснет от камери

Поредна ужасяваща проява на насилие над животни разтърси страната само дни след потресаващия случай с прегазеното в София куче Мая. Този път зверството се е случило в Якоруда, където малко кученце е убито по особено жесток начин.

В социалните мрежи се разпространяват видеоклипове, на които ясно се вижда как автомобил преминава през животинчето, докато то стои на улицата. Според Facebook страницата, която първа публикува случая, деянието е извършено умишлено.

Извършителят /сн. 1, 2/, след като е убил кученцето /сн. 3/



Инцидентът е от 10 ноември около 7:30 часа на ул. „Яне Сандански“, гласи друга публикация. От организацията „Обичам животните“ заявяват категорично: „В нашия район град Якоруда е извършено брутално деяние – малко беззащитно кученце е прегазено по начин, който не може да се оправдае. Това не е инцидент. Това е жестокост“. Според тях животното е било „оставено без шанс да оцелее“.

Администраторът на страницата обявява, че ще подаде сигнал до компетентните институции. От там посочват още, че извършителят е известен, а записите са от охранителни камери на магазин.

В публикацията на Сребрина Атанасова Atanassova в групата „Помощ за животинки в беда“ пише: „Жената намира майката и бебетата в града и ги прибира в дърварник, за да се грижи за тях. Майката е изгризала дупка във вратата и започнала да излиза с малките. Тогава, по думите й, убиецът започнал да й се кара, казвайки, че „това не било кучкарник“ и че „кучетата му пречат“.

По думите й „въпросната вечер виждаме как колата бавно се приближава – видно е, че кученцето е там – той нарочно завива надясно в посока към животинката и точно когато е под гумата му, спира и бавно минава през него, за да го размаже. След което връща и на заден“. Тя уточнява, че се вижда ясно как задната гума спира върху тялото и колата се раздрусва. След като разбрал, че е записан, мъжът отишъл при нея „да се разберат“, предлагайки „да й плати кучето“.

Трагедията в Якоруда напомня за жестокото прегазване на кучето Мая в столичния квартал „Разсадника“ от лекаря от ВМА д-р Ненад Цоневски. Първоначално той обясни случая като „инцидентна маневра“. Софийската районна прокуратура повдигна обвинение за умишлена проява на особена жестокост към животно, довела до тежки увреждания. Мая първоначално оцеля, но беше евтаназирана поради несъвместими с живота травми. Случаят предизвика протести в много градове.

Според новите приети промени в закона за жестокост към гръбначно животно, водеща до смърт или трайна вреда, наказанието е 1-5 години затвор и глоба 1000-5000 лв. При особено груби случаи – например садистични действия, заснемане за разпространение, групово извършване или с користен мотив – наказанието достига 2-8 години затвор и глоба 2000-10 000 лв., а в най-тежките случаи – до 12 години затвор и глоба до 30 000 лв.

