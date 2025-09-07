Живият Нострадамус с шокиращо пророчество за кралското семейство

Бразилският екстрасенс Атос Саломе, често наричан „живия Нострадамус“, издаде смразяващо предупреждение за „голямо събитие“, включващо здравето на ключов член на британското кралско семейство, съобщава „Дейли Мейл“.

Саломе твърди, че събитието ще се състои в края на 2025 или началото на 2026 г. и ще доведе до „крехко примирие“ между крал Чарлз и принцеса Юджини (дъщеря на брат му Андрю), както и до „символично завръщане в Обединеното кралство“ за принц Хари.

В същото време Саломе добави, че отношенията между Хари и останалата част от семейството ще останат напрегнати, тъй като принц Уилям ще запази студенината си и няма да приеме брат си обратно. Пълно помирение между братята няма да има, но децата им ще могат да възстановят отношенията си в бъдеще.



„Пълното помирение ще дойде с новото поколение: децата на Уилям и Кейт ще се сближат с Арчи и Лилибет. Но това е още далеч – има твърде много кармични възли, а сега не е моментът. Кармичната нишка в семейството ще започне да се разплита в края на 2025 – началото на 2026 г., когато се случи важно събитие, вероятно свързано със здравето на един от ключовите членове на семейството“, предсказва екстрасенсът.



Саломе сподели и какво очаква Меган Маркъл на фона на критиките към новото ѝ шоу в Netflix „С любов, Меган“ и стартирането на марката As Ever. Според него през 2025 г. Меган ще се изправи пред сериозни трудности, включително конфликт с Netflix, който ще доведе до прекъсване на сътрудничеството, нови логистични проблеми и нова вълна от критики, които ще застрашат репутацията на нейния бранд: „Имиджът на Меган ще бъде подложен на сериозно изпитание до края на 2025 г. Предвиждам високопоставени разкрития от бивши служители или отчуждени съюзници. Критиките ще достигнат връхна точка и Меган ще отговори, като се оттегли в сенките през 2026 г.“.



След това обаче, добавя Саломе, Меган ще се завърне с нов имидж и инициативи, насочени към образованието на момичетата и психичното здраве на жените. Нещо повече – тя ще направи значителен обрат в кариерата си, включително чрез завръщане към актьорството, но не в обичайната му форма.Ретро.бг





