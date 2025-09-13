Жителите на два квартала в Благоевград останаха без банкомат

М. Петрова: Махнаха единственото устройство в жк „Ален мак”, от него си теглехме пенсиите, социалните помощи и преводите на пари от децата ни, за да се издържаме, сега сме принудени да ходим до отдалечени райони

Жителите на два съседни жилищни квартала в Благоевград – „Бялата висота” и „Ален мак”, останаха без достъп до банкомат, след като единственото устройство, което бе в жк „Ален мак”, беше премахнато. Това предизвика вълна от недоволство сред хората, които сега са принудени да ходят до по-отдалечен банкомат, който е поставен в един от магазините в квартала. Когато магазинът е затворен обаче, те остават и без този банкомат и са в невъзможност да теглят пари в брой.

Банкоматът, който беше разположен до местен месарски магазин в жк „Ален мак”, обслужваше хиляди домакинства от кварталите. От там се теглеха пари и от съседния квартал „Еленово”, тъй като за картодържателите е важно на коя банка е устройството за по-евтини такси. И жилищните комплекси стават три, с хиляди домакинства. За възрастните хора и тези без личен автомобил този банкомат беше единственото удобно решение. След премахването му, това е сериозно изпитание за пенсионерите и хората без автомобил, за тези, които разчитаха на устройството да изтеглят средствата си. Най-близкият банкомат се намира във вътрешността на друг магазин, не отвън, което е особено затруднение за семействата с малки деца, хора с увреждания и пенсионери.

Разбираме, че повечето от хората вече използват онлайн и мобилно банкиране, което прави устройствата за теглене на пари неефективни. Но болшинството от възрастните хора не са съгласни с аргументите.

„Не всеки има модерен телефон или знае как да ползва онлайн банкиране. Понякога просто ти трябват пари в брой за пазар или да си платиш билетчето в автобуса. В някои магазини искат да направим покупки за 5 лева, за да можем да платим с дебитната си карта, а купувам в повечето случаи хляб, кисело мляко и вафличка”, каза Мария Петрова, жителка в района, и допълни: „От този банкомат масово си теглехме пенсиите, социалните помощи и преводите на пари от децата ни, за да се издържаме, и разчитахме на него. Той беше стар и често не работеше, но приемахме с тихо роптаене неудобството и сядахме на пейка да чакаме да го пуснат. Неприятно се изненадах, когато видях, че го няма. Този, който е в магазина, ми е неудобен, понякога не мога да ходя дотам само за да изтегля 20 лева. За нас, възрастните, това е голямо затруднение”, завърши жената и показа снимка, която е помолила да й направят, за да покаже къде е било устройството. Сега мястото е замазано, но все още стои навесът, под който е било.

Жителите настояват да бъде възстановен банкоматът или да се постави нов в района. Също така искат от местната власт и банките да намерят решение, което да не оставя хората без достъп до финансовата услуга, която е жизненоважна за жителите от трите благоевградски квартала.

СОНЯ НИКОДИМОВА






