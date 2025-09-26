Жителите на „Княжево“ на нов протест блокират пътя за Перник

Нов протест на „Княжево“ ще се проведе тази вечер. Началото е в 18,30 ч., когато масово перничани се прибират от работа. Недоволните се очаква отново да затворят пътя. Миналият петък заради недоволството на местните се образува километрично задръстване, наложи се полиция да отбива движението. Протестът е с искания за обезопасяване на главния път, където непрестанно стават катастрофи.

Шофьоари обаче твърдят, че княжевци преминават извън пешеходните пътеки и също са причина за проблеми на пътя.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





