Жителите на Полена се събраха на курбан край аязмото

Малкият параклис над симитлийското село Полена събра десетки миряни на Малка Богородица за своя храмов празник.

Местните жители определят светото място като особено, тъй като в основите на Божия дом се намира аязмо, чиито води, извирайки, придават още по-голяма духовна сила и магнетичност на параклиса.



Традицията бе спазена и тази година – жители от цялата симитлийска община, а най-вече от Полена, дойдоха да запалят свещ и да се помолят за здраве. Сред тях бяха и кметът на община Симитли Апостол Апостолов, кметът на село Полена Веселин Топузов, както и представители на съседни населени места.

Отец Бисер отслужи водосвет и благослови вкусния курбан, приготвен от местната майсторка готвачка Кадифка Хлебарска за здравето на всички присъстващи.

