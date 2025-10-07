Жителите на Раздол продължават да живеят в страх и системен тормоз от животновъд

Наред с арогантното и брутално поведение на К. Върсаминов хората се жалват от ежедневните набези на кравите му

В страх и системен тормоз живеят хората в село Раздол, община Струмяни. Още 2023 година двама кметове от община Струмяни се оплакаха, че са били заплашени с брадва от животновъд. Днес отново хората от селото все още се оплакват от агресия, побои и всякакъв вид заплахи от същия човек – Костадин Върсаминов. Той се заселил в бащини имоти в Раздол преди 8 години. Тогава, след спор коя земя чия е, започнал големият тормоз за местните, разказват потърпевшите .

Наред с арогантното и брутално поведение на Върсаминов те се оплакват и от друг проблем – кравите от стадата на животновъда са непрекъснато в центъра на селото и от реколтата и градините нищо не остава.

Малко преди поредното заседание по делото в Сандански, заведено срещу него от кметовете на Раздол и Струмяни за нападение с брадва срещу двамата през 2023 г., Върсаминов заяви пред Nova:

„Години наред има нападки срещу мен, понеже от 2018 година се настаних в наследствен имот в Раздол. Когато отидохме в имота, заварихме огради, засадени дръвчета, наложи се да викаме кадастъра, да блъскаме огради, да изхвърляме колове, бодлива тел. Тогава започна викането на полиция и пускането на жалби до всевъзможни институции„, казва своята версия Костадин.

Върсаминов е категоричен, че всички оплаквания срещу него за упражнено физическо насилие са измислени и скалъпени. Казва, че на никого не е посягал.

„Не са удряни, иначе няма да се оплакват. Битият човек се страхува и не се оплаква, а те пищят системно, разкарват служителите на РУ – Сандански. Дори и да не съм в селото, се обаждат. Аз брадвата си я нося у мен, защото се движа в планината дори и нощем – остават наши животни навън, ходя да ги събирам, защото има много дивеч. И просто в гората е абсурд да нямаш нещо под ръка. Но не използвам брадвата срещу хора„, категоричен е Костадин.

За кравите Върсаминов казва, че проблемът не е голям, защото само понякога, по няколко крави се обърквали и се отклонявали, за да влязат в селото, тъй като надушвали паднали ябълки от дърветата.

Припомняме, че кметът на Струмяни бе нападнат преди 2 г. с брадва от Върсаминов, който му отправил закана за убийство. Емил Илиев бил на обход в землищата на няколко гранични села заедно с колегите си кметски наместници. Сблъсъкът с нападателя станал след направена поредна забележка, че няма право да прегражда общински пътища. Мъжът, който има десетки криминални прояви и висящи производства, вдигнал брадва срещу общинския кмет и го заплашил с убийство.

„Тревожен е само фактът, че може да посегне на три длъжностни лица, които изпълняват служебните си задължения, представете си какво ще бъде за обикновените жители и граждани на община Струмяни. Следващият момент ще е убийство“, коментира тогава Емил Илиев.

От криминално проявения мъж, който преди това е бил изгонен от село в община Сандански се оплакаха от местното население – предимно възрастни хора. Те настояваха рецидивистът да напусне района. Кметът Емил Илиев тогава сезира всички институции за проблема.

Г. Пендурков Емил Илиев К. Върсаминов

След репортажа в национален ефир още хора заявиха, че са били бити и малтретирани от въпросния мъж. Елена Цветкова разказа, че е бита с дърво през 2018 г.

„Дойде в наш имот, където със сина ми беряхме ябълки. Удари ме два пъти по ръката с една тояга. Трети път се целеше да ме удари по главата. По този случай има образувано досъдебно производство, имам съдебно медицинско удостоверение. Делото се протака от прокуратурата в Сандански три години, без да има никаква правна и фактическа сложност. След това влезе в съдебна фаза и вече две години се протака в районен съд в Сандански и няма произнесена присъда по това дело”, заяви Елена Цветкова.

Друг мъж от селото разказа, че е бил нападнат с вила, но тъй като нападателят не успял, хвърлил кол и го ударил по главата.

„Също има заведено дело. Бяхме си в нашия имот, беряхме ябълки. Той дойде, водеше и детето му, попита ни защо крадем ябълки”, разказа мъжът.

Трети мъж разказа, че е нападнат с камъни.

Друг каза, че въпросният нападател е подхвърлил оръжие в къщата на баща му, след което се обадил на полицията.

От полицията обясниха, че на всеки подаден сигнал от жители на селото се реагира. На Върсаминов вече са съставяни актове за установени административни нарушения, предупредителни протоколи, полицейски разпореждания и актове за неизпълнението им. Случаите, в които са отправяни заплахи за живота и здравето на хората, са докладвани на прокуратурата. Има и образувани досъдебни производства.

От Българската агенция за безопасност на храните обясниха, че Костадин Върсаминов отглежда животните си като упълномощено лице от свой роднина. По тази причина глобите, които сa му налагани – общо 1200 лева за неизпълнение на предписания за сградов фонд, оборудване, документация и липса на дезинфекционна площадка, всъщност отиват на сметката на роднината на Върсаминов. От агенцията добавят, че са получавали сигнали за свободно движение на животни, но контролът върху тях е в правомощията на общините и на кмета.

Кметът на Раздол Георги Пендурков пък заяви, че не може да се справи с този проблем, защото среща агресия.