Жителите на село Студена се жалват от липса на вода и ниско налягане

Селото, което се намира в непосредствена близост до едноименния язовир за питейна вода на Перник и околните село Студена, страда през последните седмици от липса на вода или ниско налягане. Жителите на селото са подали множество сигнали до „ВиК“ Перник.

Екипите на дружеството продължават работа по установяване и отстраняване на причините и през настоящата седмица. През изминалата седмица на територията на населеното място са отстранени три броя аварии,като две от тях са по довеждащите водопроводи от двата каптажа. Екипите на дружеството полагат всички необходими усилия за възстановяване на нормалното водоподаване и за осигуряване на вода и до най-високите части на населеното място, се казва в съобщение на „ВиК“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА