Жители и гости на Кюстендил танцуваха на Хисарлъка

В събота вечер Хисарлъка отново доказа, че е едно от най-вълшебните места в града. Точно по залез, под древните стени на Късноантичната и средновековна крепост – едно от най-големите богатства на Кюстендил – десетки жители и гости се потопиха в магията на танца.

На сцената изгряха Памбос Агапиос и формация Los Pambоs, които разпалиха публиката с танци в различни стилове – от гореща салса и гръцко сиртаки, до български народни хора. „Обиколил съм целия свят, но на толкова красива сцена никога не съм танцувал“, сподели Памбос развълнувано.

Туристическият бус доведе много гости, за да станат част горещото лятно преживяване.

Петър Божинов изкушаваше присъстващите с атрактивни коктейли.

Атмосферата се допълваше с вкусна пица и екзотичен тайландски сладолед.

Всичко това се събра в едно неповторимо преживяване, в което Кюстендил танцува и празнува под звездното небе.

Събитието бе част от Летните културни празници на Община Кюстендил.





