Жители на Брезник искат от кмета „легнали полицаи“ на улицата

Писмо до кмета на Брезник Васил Узунов са изпратили живеещите на улица „Александър Филипов“. В него те настояват да бъдат поставени три „легнали полицаи” по протежението й.

Мотивите им са, че ежедневно по улицата се движат автомобили с висока скорост, което създава сериозна опасност за живота и здравето на пешеходците, особено за деца и ученици, тъй като в близост се намира учебно заведение.

„Силно вярваме, че поставянето на „легнали полицаи” ще допринесе за намаляване на скоростта на движение, повишаване на сигурността и предотвратяване на евентуални инциденти. Все пак идва 15 септември и децата започват училище“, пише в писмото.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






