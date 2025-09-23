Жители на кв. „Струмско“ готвят протест в опит да спрат застрояване на частен имот, паркирали там от години

Жители на благоевградския квартал „Струмско“ се готвят за протест в опит да осуетят намерение на собственик на имот, в който от години паркират, да построи кооперация там. Преди няколко дни с апел, разлепен на входовете на съседните на имота блокове с номера от 30 до 47 на ул. „Броди“, живеещите се призовават да проявят граджанска активност, като присъстват и вземат отношение по темата по време на дискусията й на заседание на Комисията по устройство на територията на ОбС. Предложение, касаещо застрояването на имота, е внесено от кмета Методи Байкушев в ОбС и окончателното решение по него местният парламент предстои да вземе на сесията, насрочена на 26 септември. Първото обсъждане в Комисията по устройство на територията завчера бе разгорещено заради призив на представителя на живеещите в съседните блокове Александър Симонски искането да се отхвърли и общината да потърси вариант да обезщети собственика, за да запази междублоковото пространство свободно. Заради голямата обществена значимост на темата лично кметът Методи Байкушев представи предложението си и го мотивира. Собственикът на имота Радослав Георгиев е депозирал искане ОбС да разреши изменение на плана за регулация и одобрение на план на застрояване на имота му заедно с разрешение да се завиши височината на застрояване от 15 на 19,50 метра. Заедно с арх. Ст. Манов предлагат два варианта на бъдещата сграда – по- висока и по-тясна или по-ниска, но с по-малко отстояние от съседните блокове. Кметът Байкушев обясни, че в целия квартал „Струмско“ е възстановен само един имот в междублоково пространство и това е въпросният. Градоначалникът коментира подробно предимствата и недостатъците на двата предложени от собственика варианти за застрояване, като отбеляза, че по-високата сграда ще остави около 17 метра от едната и около 13 м от другата страна свободна площ, а при по-ниския вариант тя ще е около 12 м и от двете страни. „Собственикът и арх. Манов са заявили, че сградата ще има множество стъклени елементи на фасадата, което ще създаде усещане за повече ефирност. Отчуждаването би струва ло много скъпо, защото имотът е в един от предпочитаните за живеене квартали и е на доста добро място на ул. „Броди“, каза кметът и допълни, че на същата улица общината предвижда цялостна реконструкция, включително подмяна на ВиК. Той подчерта, че остава проблемът с паркирането, но той е за целия град и решаването му не може да стане за няколко месеца.

Ст. Манов М. Байкушев Ал. Симонски На това място ще изникне един от двата варианта /сн. 3, 4/ на бъдещата сграда в кв. „Струмско“, които ОбС предстои да коментира

сн.3 сн.4

„В съседните блокове има около 150 апартамента, гаражите са абсолютно недостатъчни и за хората в квартала вариантът със застрояване на терена е неприемлив“, заяви представителят им Ал. Симонски. Той предложи общината да замени частния имот със съседен, който в момента се озеленява, защото така ще се запази свободното за паркиране пространство. Кметът Байкушев обаче отхвърли идеята като невъзможна, тъй като озеленяването на бившето кално петно е по проект и ако не се реализира, парите ще трябва да се връщат.

„Призовавам ви да отхвърлите предложението, за да не се прехвърлят и в „Струмско“ войните, които се водят в Плаж махала от съседи за място за паркиране“, обърна се Симонски към съветниците. Те обаче не откликнаха на апела му, силно мотивирани от изявлението на арх. Манов, че първият етаж на бъдещата сграда е предвиден за гаражен заедно с още един подземен. Така ще се гарантират места за хората от кооперацията. Освен това се предвижда изграждане на още 20 паркоместа за хората от съседните блокове, които те ще могат да си купят.

Съветникът Вангел Тодоров напомни, че собственикът на имота по всяко време може да го загради и така да спре достъпа за паркиране, дори ако не се разреши застрояването му. Всички 12 членове на Комисията по устройство на територията единодушно подкрепиха предложението на кмета и темата влиза в ОбС с пълно одобрение.

Дали живеещите в съседните блокове ще направят опит да разколебаят мнозинството в местния парламент, ще стане ясно идния петък.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА






