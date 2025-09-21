Жители на Огняново на протест в подкрепа на кмета Иван Ижбехов

Жители на село Огняново излязоха на мирен протест в подкрепа на кмета Иван Ижбехов, който твърди, че е бил пребит от местен хотелиер. На централния площад в селото се събраха около 300 души, за да изразят своята солидарност и недоволство. Протестиращите заявиха, че вярват на кмета и застават зад него в усилията му да разкрие незаконните сондажи за минерална вода в района. „Трябва да се спре в малките градчета и села, местни деребеи да смятат, че живеем във феодализъм”, заяви една от протестиращите.

Ижбехов благодари на хората за подкрепата и подчерта, че е решен да продължи борбата си срещу всички незаконни сондажи за минерална вода.





