Жители на Сатовча, Гърмен и Гоце Делчев в протестна готовност заради обещана от АПИ още през 2024 г. и неизпълнена трета лента на пътя за Доспат

Очакваните през уикенда снеговалежи отново подвигнаха въпроса за обещаната от АПИ още преди 1,5 г. трета лента на пътя Доспат-Гоце Делчев в района на гърменските села Огняново и Дебрен.

Още през 2024 г. 1200 жители на общините Гърмен, Сатовча и Гоце Делчев депозираха подписка в пътната агенция с молба да се направи кръгово или допълнителна лента за пристрояване, защото пътят е много натоварен, при завоя наляво се налага шофьорите да чакат преминаването на насрещните коли, идващи от Доспат, образуват се дълги колони и по-нетърпеливите шофьори създават предпоставки за пътни инциденти, в резултат на което през последните години тук станаха няколко тежки ПТП.

Миналото лято въпросът бе повдигнат в парламента от депутата от Разлог Иван Герчев, а министърът на регионалното развитие Иван Иванов увери, че АПИ е готова с проект за трета лента и остава само окончателното съгласуване на разработката, след което ще се обяви процедура по ЗОП за търсене на строителна фирма. До вчера обаче агенцията още не бе обявила такава процедура в АОП, държавата е без бюджет, цените на всичко, включително на строителните материали, вървят устремно нагоре, и според местните и тази година едва ли ще дочакат дългоочакваното трето платно.

В гърменското село Долно Дряново вече се обмисля блокада на пътя, докато държавата най-после чуе притесненията им. Според тях времето е подходящо – задават се парламентарни избори, за които обикновено партиите обещават всичко, а много от тях дори изпълняват обещанията си.

Р. Арнаудов



Според инициатора за подписката – учителя Рахим Арнаудов, който е от Долно Дряново и e председател на Сдружение „Неврокоп“, това разширение на пътя няма да струва скъпо, тъй като има достатъчно място за направата на трета лента. Според него този ремонт ще е превенция срещу катастрофи и ще повиши безопасността на шофьори и пътници в този пътен участък.

„Другата седмица ще стартираме уведомителния режим до общината и полицията, след което ще преминем към протестни действия с блокада на пътя Гоце Делчев-Доспат”, каза вчера пред „Струма“ Арнаудов. Предположението му е, че в протеста ще се включат недоволни от всички общини в района, защото освен крайно необходима една къса пътна лента е тест за волята на държавата да работи за спокойствието и безопасността на гражданите си.

ВАНЯ СИМЕОНОВА