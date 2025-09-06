Жители на Струмяни сами си направиха улицата

В Струмяни местни жители собственоръчно направиха ремонт на улицата си. В последните месеци те опитвали да издействат общината да извърши ремонта, отправяли молби, но отговор така и не дошъл, разказва НОВА.

Тази сутрин съседите по улицата взели нещата в свои ръце – сложили обезопасителна лента, почистили огромните дупки и започнали да ги пълнят с около кубик и половина бетон, който сами поръчали и платили.





