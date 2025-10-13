Топ теми

Жител на Ботевград, участник в катастрофата при с. Боснек,  е шофирал след употреба на амфетамин

Бързо производство е образувано срещу водач, участник в ПТП при Боснек. На 10 октомври около 15, 50 ч. на автомагистрала „Струма“ малко преди разклона за с. Боснек възникнал пътен инцидент между два леки автомобила с материални щети, без пострадали хора.  При изпробване на водачите за употреба на алкохол и наркотични вещества бил отчетен положителен резултат за амфетамин на 24-годишен жител на гр. Ботевград, който бил зад волана на „Сеат Леон“. Мъжът бил задържан за до 24-часа с полицейска мярка и работата продължава.

Вестник „Струма“ съобщи за инцидента, в който единият от леките автомобили е с македонска регистрация, а вторият- с българска.  На място бяха изпратени две противопожарни коли, полиция и бърза помощ.

    КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

