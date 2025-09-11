Жител на Черниче ще отговаря за шофиране след употреба на алкохол

Жител на община Симитли ще отговаря за шофиране на автомобил след употреба на алкохол. На 11 юни през нощта, в пернишкото с. Студена бил проверен лек автомобил „Опел – Зефира“, управляван от 35-годишен мъж от с. Черниче, общ. Симитли. При изпробването му с техническо средство за употреба на алкохол били отчетени 1, 68 промила в издишания въздух. Мъжът отказал кръвна проба за химичен анализ и не представил и свидетелство за правоуправление. След проведено разследване е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка за неотклонение „подписка“.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






