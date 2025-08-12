Жълт код за екстремни горещини в 12 области у нас

Горещото време у нас остава. Жълт код за високи температури е обявен за 12 области от Западна и Централна България.

Той е в сила за Благоевград, Кюстендил, Велико Търново, Враца, Монтана, Видин, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали и Хасково. Максималните температури ще достигнат до 37 градуса.

В следобедните часове главно над планините с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°.

В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 20°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 30 мин. и залязва в 20 ч. и 33 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 3 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 52 мин. и изгрява в 22 ч. и 5 мин. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.





