Жълт код за силен вятър уикенда, нова порция дъжд и студ през новата седмица

Северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен и силен. Синоптиците обявяват за днес (събота, 11 октомври) жълт код за потенциално опасно и ветровито време в 9 области на страната – той е в сила за Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана, Видин, Пазарджик, Сливен и Благоевград.

Преди обяд облачността ще бъде значителна и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи. Към обяд облачността от север ще започне бързо да се разкъсва и намалява и до вечерта над цялата страна ще се установи слънчево време. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Интензивни и по-значителни снеговалежи ще има в Централния Балкан. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието денят ще започне с облачно и с валежи време, но в следобедните часове облачността от север бързо ще намалее. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-17°, температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През следващите дни вятърът ще отслабне, ще е до умерен от северозапад. В неделя сутринта в равнинната част от страната ще има значителна ниска облачност, а около и след обяд ще преобладава слънчево време.

В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд ще започне увеличение на средната и високата облачност. Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, а максималните – между 15° и 20°.

Във вторник и сряда, след временно стихване, вятърът ще се ориентира от североизток, с него ще прониква студен въздух. Облачността ще е предимно значителна, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд. Дневните температури ще се понижат с 2-3 градуса.

В четвъртък и петък вероятността за валежи е малка, ще има и по-значителни разкъсвания и намаления на облачността. Вятърът ще е слаб, в четвъртък от изток, в петък – от юг. Температурите ще се повишат слабо.