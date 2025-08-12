Жълт код: Опасно горещото време продължава и в сряда

Жълт код за опасно горещо време в сряда е обявен в част от областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. За предупреждението алармира Националният институт по метеорология и хидрология.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. В сряда над България ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и източните райони от страната – умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37°.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 19.

По Черноморието ще е подходящо. Ще бъде слънчево и ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Те ще са близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.





