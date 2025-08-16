Забавления без граници в двора на младежкия дом в Радомир

Дворът на Младежкия дом в Радомир се превърна в сцена без граници по време на лятното събитие „Лято без граници“. Зад пулта застанаха двама от най-енергичните артисти на българската клубна сцена –DJ MASKOTA и MC Mickey, които представиха динамична и разнообразна селекция от стилове – от мелодичен house, през deep и tech house, до electro и progressive.

С мощни бийтове и умели преходи те повдигнаха настроението на публиката и превърнаха вечерта в истински музикален спектакъл. Десетки жители и гости на града танцуваха и се забавляваха до късно.



„Лято без граници“ доказа, че музиката обединява поколенията, събирайки на едно място млади и по-възрастни почитатели на доброто клубно звучене.

Следващата седмица, на 20, 21 и 22 август, Младежкият дом ще бъде домакин на ново събитие – „Кино под звездите“. Всяка от трите вечери публиката ще може да гледа прожекции на открито, в компанията на приятели и под светлината на лятното небе.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





