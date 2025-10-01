Забавя се пускането на водата в Перник след превключване към новия водопровод

„В и К“ – Перник съобщи, че има забавяне в пускането на водата в града и околните села. Тя бе спряна във вторник в 7 ч. сутринта заради превключване на системата към новия водопровод. От дружеството първоначално съобщиха, че водоподаването ще бъде възстановено поетапно от 10 ч в сряда. Заради укрепителни работи след извършеното превключване чешмите ще останат сухи до вечерта.

„Към 7:15ч. тази сутрин успешно приключиха заваръчните работи по превключването на стария към новия главен водопровод, захранващ града и околните села. Екипите работиха през цялата нощ на смени до успешното приключване на строителните дейности. В момента се работи по изливане на бетона и извършване на укрепителните дейности около тръбата. За набиране на якост на бетона са необходими няколко часа. Ще забавим пускането на водата от язовира с около 2 до 4 часа. Това се налага с оглед гарантиране сигурността на извършените през нощта строителни дейности. Около 15- 16 ч. планираме пускането на водата от яз. “Студена“. Следва пълненето на градските резервоари , след което поетапно водата ще започне да се качва от ниските към високите части на града. Очакваме около 17 ч. водата да достигне до първите квартали на града. Своевременно ще Ви информираме в случай на промяна на организацията“, съобщават от дружеството.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





