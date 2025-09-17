Забравете скъпите бои: Тази съставка прикрива сивата коса за минути

Няма нищо по-хубаво от вида и усещането за сияйна коса, което да вдъхва увереност. Поддържането на здравето на косата е едно, но поддържането на ярък цвят е съвсем друга задача. Не отнема много време, за да се появят сиви кичури, а не би трябвало да скубете сивите косми, така че какво да правите, когато прегледате да се покаже?

Посивяването на косата се случва на някои по-рано от други, но посивяването не е нещо, от което да се срамувате. Всъщност има много известни личности, които гордо показват сивата си коса.

Но това, което не искате, е неравномерен цвят, покриващ косата ви. Това е особено важно за хората с наситен брюнет цвят, тъй като като сивите коси могат лесно да изпъкнат и да накарат целия им цвят да изглежда неравномерен. Ако търсите естествено решение, можете да посегнете към обикновена кухненска съставка, която е евтина и дори вкусна.

Продукт за покриване на бели коси

Какаото на прах може да помогне за скриване на белите коси. Тъмният му нюанс не може само да помогне за задълбочаване на тонуса на кичурите ви, но и да ги направи по-силни благодарение на високата си концентрация на антиоксиданти.

Минералите, открити в какаото на праха, като желязо и магнезий, са допълнителни тайни оръжия, тъй като могат да защитят клетките, които образуват меланин (цвят), в допълнение към оцветяването на посивяващите кичури. Ако това не е достатъчно, каквото на прах съдържа и мед, който помага за растежа и гъстотата на косата. Заедно тези фактори са възможни за превключване на основния си продукт за печене в паста за коса.

Как да използвате какао на прах, за да прикриете сива коса

За да използвате какао на прах за прикриване на сивите коси, то трябва да се превърне в нежна паста с балсам. Съотношението трябва да е около 1:3, така че ако се насочвате към малката зона и използвайте 1 ч.л. какао на прах, бихте използвали 3 ч.л. (или 1 с.л.) балсам.

Нанесете маската върху косата и скалпа си – косата ви трябва да е чиста и суха, когато използвате сместа – и след това я оставяте да действате от 20 до 90 минути. След като приключите, изплакнете маската напълно от косата си.

Тази практика може да се повтори няколко пъти седмично, за да подмладите косата си и да подсилите цвета й, за да прикриете досадните сиви коси, въпреки че може да не е подходяща за хора с руса коса по очевидни причини.

Запомнете: Това не е чудо и ще отнеме време, докато цветът се натрупа, тъй като като по душа се боядисвате кичурите си, така че е необходимо да се прелее.

Най-хубавото на сместа на каквато прах за посивяла коса е, че е натурален продукт и не съдържа химикали, които могат да се намерят в обикновените бои за коса. Това е по-безопасно и по-нежно за скалпа ви; освен това, няма да доведе до необратима промяна в косата или нейната текстура.

Използването на какао на прах също така елиминира усещането за парене, което може да се появи, когато използвате боя за коса от магазинната мрежа, и има примамлив аромат, а не остър химически мирис. Този продукт се използва предимно в кухнята, но не мислите, че можете да го използвате като постоянна алтернатива на боята за коса. Може да се използва пестеливо, за да се освежат корените, така че посивялата коса да не се изпъква. Всички пак трябва да продължите с редовната поддръжка на косата си по отношение на подстригване и пълно боядисване.





