Забраната на телефоните в училище се отлага за януари

Забраната за използването на мобилни телефони в училищата ще влезе в сила през януари с приемането на второ четене на измененията в Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

По-рано образователният министър беше дал заявка новата забрана за използване на телефони в училище да влезе в сила още през ноември. Това обаче е невъзможно преди окончателното влизане в сила на промените в закона, които депутатите тепърва трябва да одобрят на второ четене. От думите на Вълчев стана ясно, че 800 училища са приели забраната по решение на училищните ръководства предварително.

Такава забрана на практика съществува от 2016 г. и тя казва на учениците „да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове“. Променената формулировка, която Министерството на образованието и науката (МОН) предлага сега, включва по-широкото понятие „мобилни устройства за комуникация“, в което освен телефоните влизат и смарт часовниците и таблетите. Промяната също предвижда екранните устройства да са забранен не само в час, но изобщо в училище „освен за строго образователни цели, по здравословни причини или при форсмажорни обстоятелства“.

И преди, и сега просветното ведомство не дава насоки на училищните ръководства как да прилагат забраната. Така способите за ограничаване на използването на мобилните устройства остава да се определят от самите училища.