Забранява се паленето на огън при определени условия по време на празника Сирни Заговезни в Белица

З А П О В ЕД

№ РД-15-43,17.02.2026 год. на Община Белица

На основание чл. 44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 3, т.12 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Белица и разпоредбите на Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Белица и във връзка с провеждането на традиционния празник „Сирни Заговезни”.

ЗАБРАНЯВАМ:

Паленето на автомобилни гуми, пластмаси и използването на запалителни течности за разпалване на огъня и поддържане на горенето на огньовете (ритуални огньове), направени по повод празника „Сирни Заговезни”. Направата на ритуални огньове върху общински тревни площи, както и в близост до жилищни сгради и други постройки, създаващи опасност от пожар.

Извършването на обредните традиции, свързани със Сирни Заговезни следва да се осъществява контролирано и при непрекъснато наблюдение. Всички огнища трябва да бъдат загасени до 21.00 часа. на 22.02.2026г.

Паленето и гасенето на ритуалните огньове да се извършва при спазване на правилата за пожарна безопасност. Струпването на автомобилни гуми на общински площи и образуването на нерегламентирани сметища.

За неспазването на настоящата заповед нарушителите носят отговорност съгласно Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Белица и разпоредбите на Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Белица , в зависимост от извършеното нарушение.

За нарушения от малолетни и непълнолетни ще се санкционират техните законни представители.

Контролни проверки по изпълнение на горните разпоредби ще бъдат извършвани от служители на звено „Общински ред и контрол”, съгласно правомощията им.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам.Кмета на община Белица –г-жа Красимира Мавродиева.Заповедта да се сведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.