ЗАВАРЕНО ПОЛОЖЕНИЕ! Държавата продава за 40 486 лв. обществен селищен парк от 3 дка до Е-79 и оранжериите на Кресна, изпреварил труса от индикативния списък на МРРБ с 4400 златни държавни имоти за продан /ОБНОВЕНО/

Областната администрация в Благоевград продава един от държавните имоти с отпаднала необходимост, който беше включен в списъка с 4400-те държавни имоти на държавата с идея да се продадат, ако общините не ги искат за свои проекти. След избухнал скандал преди дни списъкът бе свален от страницата на МРРБ с обяснението, че много от институциите пожелали да нанесат корекции в данните, които са подали, както и че редица ведомства и общини започнали да заявяват желание да се сдобият безвъзмездно с имоти от списъка за изпълнение на собствените си цели и функции. Кабинетът пък опита да се измъкне от скандала, като обяви, че прехвърля топката в ръцете на НС – депутатите да решават каква да е съдбата на имотите, сред които има паркове, част от държавната граница на България по планина Беласица, римският амфитеатър до МС, минерален извор, нос „Кротиря“ в Поморие и нос „Червенка“ в Черноморец, горски имоти в природни паркове и т. н. Така в последния си работен ден преди лятната ваканция депутатите гласуваха промени в Закона за държавната собственост, с които да бъде улеснена бързата приватизация на държавните имоти, а президентът Румен Радев наложи вето на промените.

Благоевградският имот обаче е „заварено положение“, преди казусът със списъка на 4400 държавни обекти да разбуни духовете в държавата. Търгът за него е обявен на 5 август 2025 г. Той е в община Кресна, с площ 2949 кв.м и е описан като обществен селищен парк – градина, с Акт за частна държавна собственост от 28.03.2025 г. Имотът се намира в покрайнините на Кресна, на 200-300 метра от Е-79, в района на бензиностанция „Петрол“, в близост до оранжериите. Освен местоположението, ценното в него е, че е с напълно изградена инженерна инфраструктура.

При данъчна оценка от 6945,50 лв., съгласно удостоверение, издадено през март от община Кресна, паркът е обявен за продан чрез електронен търг при начална тръжна цена от 40486 лв. без ДДС. Стъпката за наддаване е 400 лв., а депозит на участниците е 50% от продажната цена, или 20 243 лв.

Валидността на процедурата ще е до 06.10.2025 г. – 2 месеца, след като обявата е публикувана на електронната платформа, поддържана от Агенцията за публични предприятия и контрол.

Паркът в Кресна е на златно място

Самият търг ще се проведе на 15-ия работен ден след регистрацията на първия кандидат-купувач.

Същият парк се обявява за втори път за продажба – преди това бе качен на 13 юни при същите условия и параметри, с валидност на процедурата до 13 август, но кандидат-купувач не се яви.

По същата схема – чрез електронен търг, през април областният управител Георги Динков продаде в Петрич, в местността Амушеви лъки, поземлен имот с площ 41 771 кв.м и Акт за частна държавна собственост от 27.03.2025 г. При начална тръжна цена от 40 300 лв. без ДДС негов собственик стана пернишката „Портос С 2016“ ЕООД на строителния предприемач Станислав Любомиров, който плати 40 703 лв.

Отново през април държавата реализира най-голямата в Пиринско продажба – на 145768 кв.м. Теренът в местността Тръстен имот на гр. Петрич бе с определена начална тръжна цена от 304 405 лв. без ДДС и стъпка за наддаване 3045.00 лв. без ДДС. Електронният търг с явно наддаване бе спечелен от софийската фирма „Йотов и син България“, създадена през 1991 г. с предмет на дейност външнотърговска, с продукти на военната промишленост. За огромния терен в Петрич собственикът на фирмата Ивайло Йотов плати 307 450 лв.

Последната продажба на държавен имот през тази година е в с. Ковачевица, община Гърмен. Тук в местността Чифте чарк държавата продаде 371 кв. м с начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“. Теренът бе продаден заедно с построената в него двуетажна сграда на хотелиера в Добринище Костадин Вучков срещу 26 030 лв.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





