Завърналия се М. Мандалски поведе баскетболния „Велбъжд“ към обрат над лудите гърци

Завърналият се след дълго отсъствие Мартин Мандалски поведе „Велбъжд 2002“ в мача с „Мадгрийкс“ (Сф), спечелен с 87:59 (17:18, 33:37, 65:47) в столичната зала „Триадица“. С успеха в 14-ия кръг на Западната „Б“ група кюстендилци си върнаха за поражението на 22 октомври миналата година от същия опонент със 73:79 в София. Само за 17:13 минути на паркета Мандалски наниза 25 точки, овладя 6 борби и даде 4 асистенции в първия си двубой за „Велбъжд“ в третия ешелон. Сполучлив дебют направиха и новите му съекипници Даниел Милчев, Георги Дамянов и Димо Дингозов, пристигнали в състава с посредничеството на М. Мандалски. Лидерът на отбора от града под Хисарлъка получи огромна подкрепа от Бойко Иванов, господстващ под кошовете с 14 борби. Изобщо гостите превъзхождаха чувствително на втория етаж с 61 овладени топки срещу 37 на лудите гърци. „Мадгрийкс“ взе първите 2 части и се оттегли на голямата почивка с 4 пункта аванс, ала в третата четвърт бе надигран тотално и не можа да спре пълния обрат. „Велбъжд“ вече е девети в класирането с 15 т., а лудите гърци са позиция по-нагоре с 16. Избраниците на наставника Боян Велинов приемат на 5 февруари водача „Фаб файв“ (Сф) от 19.30 ч. пак в зала „Триадица“ (Сф).

М. Мандалски се справя с отбраната на столичани Б. Иванов (на преден план) бе пълен господар под кошовете. Д. Милчев, М. Мандалски и Г. Дамянов сияят след победата в зала „Триадица“ Доволният Б. Велинов (вдясно) поздравява домакините след мача

“МАДГРИЙКС“: Енчев-12, Пънгаров-4, Костарас-3, Шотев-4, Велков-15 (Говедаров-6, Тонев-2, Ал. Петров-2, Топузлиев-4, Спасов-7)

“ВЕЛБЪЖД“: Л. Димитров-4, Мандалски-25, Пет. Стоименов-12, Милчев-9, Дамянов-16 (Златков-5, Дингозов-5, Станимиров, Б. Иванов-6, Славов-3, Милушев-2, Данаилов)

ИВАН ДИМИТРОВ