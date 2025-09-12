Завърши 18-ото издание на стажантската програма на Електрохолд

Стажантите демонстрираха знания и ангажираност в ключови дейности и проекти

Електрохолд официално закри 18-ото издание на стажантската си програма.Тази година в нея се включиха 63-мамладежиот български и чуждестранни университети, които избраха да прекарат летните месеци в полагане на основите на своето бъдещо професионално развитие.В това изданиеЕлектрохолддаде на стажантите още по-големи възможности за участие в реални проектии учене чрез практика. Младите хора бяха включени във всеки етап от старта до приключването на програмата.

Участниците тази година са с профили в направления като енергетика, информационни технологии, финанси и администрация. Те получиха високи оценки за представянето си и шанс за бъдещо професионално развитие в компаниите от групата на Електрохолд. Над 85% от стажантите заявиха желание да продължат кариерното си развитие в групата или да участват отново в програмата. Значителначаст се включват за втора поредна година, което е знак за приемственост, доверие и дългосрочен интерес към Електрохолд.

Под менторството на опитни експерти стажантите се включиха в проекти като управление и оценка на инвестиционни предложения, изготвяне на проектна документация, трансферно ценообразуване и финансово отчитане, както и контрол на изпълнението на строително-монтажни дейности поелектроразпределителната мрежа.

Една от ключовите инициативи в програмата тази година бе подмяната на осветлението в Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“. В дейностите по монтирането на енергоефективни осветителни тела в училището се включиха и част от стажантите,съчетавайки придобиването на практически знания със социална ангажираност.

Младите хора се запознаха с кампанията на ЕРМ Запад„Животът струва повече от лайковете“, насочена към превенция на рисковото поведение сред деца и тийнейджъри, свързано с качване на електрически стълбове и съоръжения с високо напрежение за заснемане на „екстремни“ видеа и снимки за социалните мрежи. Те се ангажираха да бъдат посланици сред своите връстници на кампанията с хаштаг#StayAliveChallenge.

„Гордеем се, че Енергията си тие не само слоган на стажантската ни програма, а показва истинската ѝ същност.Вярваме, че когато даваме доверие, получаваме ентусиазъм, идеи и енергия. Убедени сме, че това еуспешната формула, чрез която сеизгражда следващото поколение специалисти в енергийния сектор“, заяви Евгения Накова, директор „Човешки ресурси“ на Електрохолд.

Стажантската програма на Електрохолд е част от дългосрочния ангажимент на групатада открива,подкрепяи развива млади таланти, като им давапосока за професионално развитие и възможности за бъдеща реализация в енергийния сектор.

Досега през стажантската програма са преминали почти 1300 участници, като над 210 са намерили професионалната си реализация в групата, а част от тях вече заемат ръководни позиции.





