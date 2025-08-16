Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар

60-годишният доктор Иса Али от Сирия е загиналият при катастрофата между лек автомобил и автобус на столичния градски транспорт, съобщи във Facebook профила си координаторът на Мюсюлманското изповедание за Европа Мустафа Избищали.

Трима души продължават да се борят за живота си. При инцидента загина един човек, а общо шестима пострадаха в различна степен.

Ударът уби един от пътниците в автобуса. Шофьорът на рейса, кондукторът и тримата приятели в колата бяха ранени. Водачът Виктор Илиев се отървал само със счупена ръка. Той беше задържан. Мъжът има още 6 глоби, натрупани за две седмици, откакто има книжка. Часове преди фаталната катастрофа отново е бил глобен от СДВР. Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител.

От Софийската градска прокуратура вече повдигнаха обвинение срещу Илиев и го оставиха под стража за 72 часа. А в неделя се очаква държавното обвинение да поиска от съда да му бъде наложена и най-тежката мярка за неотклонение.

От транспортираните четирима души във ВМА, хоспитализирани остават трима, сред тях и шофьорът на автобуса, предава Нова. В „Пирогов“ са двама пострадали, включително една пътничка в леката кола, която е с тежки наранявания, както и кондукторът.

„Чух страхотен трясък, както и сирени от полицейски коли. Шофьорът на автобуса беше в съзнание, шофьорът на колата беше в съзнание. Шофьорът на автобуса беше в абсолютен шок, докато момчето, което е карало колата, не изглеждаше да е толкова притеснено“, обясни Катка Вълчева, която е станала неволен свидетел на катастрофата.





