Загиналият полицай от жестоката катастрофа край Требич- с корени от трънско

Загиналият полицай при тежката катастрофа край Требич тази нощ е от трънското село Реановци, научи „Струма“. Той е бил на 42 години и е работил в сферата на МВР от около 20 години.

Кметът на община Трън Цветислава Цветкова каза, че вероятно крените на загиналия полицай са от селото, но живее и работи в София.

МВР днес съобщи, че тази нощ след 2 часа в посока Ботевград сръбски тир блъска 61-годишен пешеходец, който загива на място.

На местопроизшествието е изпратен автопатрул на „Специализирани полицейски сили“, потвърдиха от СДВР . Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря полицейския автомобил, а на място загива полицай, съобщават още от столичната полиция.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА