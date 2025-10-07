Микробус катастрофира в Турция, има загинали и ранени

Четирима души загинаха, а 14 са ранени при катастрофа на микробус в окръг Мерсин, Южна Турция, предава БТА. Състоянието на четирима от пострадалите е тежко.

Инцидентът е станал в района на град Ердемли около 6:30 ч. сутринта. Микробусът е превозвал земеделски работници, които отивали да берат домати.

Шофьорът, 29-годишен мъж, е загубил контрол над управлението при завой, в резултат на което превозното средство се е преобърнало от десет метра височина.

След сигнали от местни жители на мястото са били изпратени екипи за спешна помощ, включително медицински персонал, пожарникари и жандармерия. Шофьорът е сред ранените при инцидента. Всички пострадали са били откарани в болница.