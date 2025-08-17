Загинали и ранени при масова стрелба в бар в Бруклин

Въоръжени лица откриха стрелба в „Taste of the City Lounge“ в Бруклин. Инцидентът се разиграва около 3 през нощта в неделя, когато в заведението избухва спор.

Трима мъже – на 25, 27 години и един с непотвърдена възраст – бяха обявени за мъртви на мястото. Сред ранените са осем души – петима мъже и три жени – на възраст между 27 и 61 години. Всички са откарани в болници с наранявания, които не са животозастрашаващи.

На мястото са открити поне 36 гилзи, което подсказва участието на няколко стрелци. Полицията заявява, че още никой не е арестуван.





